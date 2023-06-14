شباب العاصمة تنفذ أنشطة متنوعة

الوكيل الإخباري - نفذت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب العاصمة أنشطة متنوعة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019 - 2025 وخطط المراكز الشبابية لهذا العام.

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ووفقا لبيان المديرية، اليوم الأربعاء، نفذ مركز شباب العاصمة ورشة عمل "التغير المناخي"، بهدف تعريف مفهوم التغير المناخي وأثره على الحياة في الأرض بشكل مباشر، والقطاعات التي تتأثر بشكل خاص من عملية التغير المناخي.



كما نفذ مركز شباب لواء سحاب بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، ورشة حول "أهمية المشروعات الصغيرة في حل مشكلة البطالة"، بحضور 30 مشاركا، هدفت إلى تعريف الشباب بالمشروعات الصغيرة وأهميتها الاقتصادية للحد من البطالة وتحسين مستوى معيشة الأسرة.



فيما نفذ مركز شابات القويسمة ومركز شباب أم الرصاص بمناسبة عيد الجلوس الملكي، محاضرة بعنوان "السلطات الدستورية في الأردن"، هدفت إلى تعريف الشباب بوظائف السلطات الدستورية في الدولة الأردنية، وأهم الحقوق والواجبات المتعلقة بالمواطن ضمن الدستور.



كما نفذ مركز شباب الجيزة محاضرة حول آفة المخدرات بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، بحضور 30 مشاركا، بهدف توعية المشاركين بآفة المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع، وحثهم على تكاتف الجهود لمحاربة هذه الآفة، بالإضافة إلى تعريفهم بأضراره الاجتماعية والاقتصادية.