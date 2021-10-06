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الأربعاء، 06-10-2021 01:47 م

شركات الحج والعمرة تدعو لمخاطبة السعودية للسماح بالعمرة براً

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الوكيل الإخباري - دعا الناطق باسم شركات الحج والعمرة كمال أبو ذياب، الجهات الحكومية المعنية، بمخاطبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتواصل الحثيث معهم، للسماح للأردنيين بتأدية مناسك العمرة براً.

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وقال أبو ذياب، إن اشتراط السفر جواً لتأدية مناسك العمرة و تكاليفه المرتفعة، ساهم في ضعف إقبال المواطنين الأردنيين على رحلات العمرة، مشيرا إلى أن 85 بالمئة من الأردنيين سابقا كانوا يقومون بأداء مناسك العمرة برا للتخفيف من التكاليف.


ولفت الى أنه خلال الاسبوع المقبل، وبعد التواصل مع شركات الطيران سيتم طرح برنامج مخفض للعمرة جواً يلبي رغبات المواطنين، وذلك بمعدل 500 دينار للشخص الى المدينة ومكة وجدة.


وحث المواطنين الأردنيين على التوجه لأداء مناسك العمرة جواً لأنها وسيلة السفر الوحيدة المتاحة خلال الفترة الحالية، لحين صدور قرارات من المملكة العربية السعودية بالسماح للمعتمرين الأردنيين بالدخول إليها عبر المنافذ البرية.


ودعا المواطنين ايضا الى ضرورة التعامل مع شركات حج وعمرة معتمدة من قبل وزارة الأوقاف، محذرا من التعامل مع الوسطاء والسماسرة ودفع الأموال لهم وتسليمهم جوازات السفر، لأن هناك من يغرر بالمواطنين بأنه تم السماح بالاعتمار براً.


 




 

 


 

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