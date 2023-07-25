شركة الكهرباء تسجل 3700 ميغاواط الحمل الكهربائي الأقصى خلال الصيف الحالي

الوكيل الإخباري - ارتفع الحمل الكهربائي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى 3700 ميغاواط، وهو الأعلى خلال الصيف الحالي، أما الحمل الصباحي فبلغ 3460 ميغاواط.

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وتسببت موجة الحر التي تشهدها المملكة بارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية.



وأكدت شركة الكهرباء الوطنية قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية عبر تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال موسم الصيف.



وبحسب منشور للشركة على صفحة فيسبوك، كان النظام الكهربائي سجل أقصى حمل صيفي (3850 ميغاواط) في شهر آب الماضي.



ومن المتوقع أن يبلغ أعلى حمل صيفي لهذا العام 3900 ميغاواط في حال تواصلت موجات الحرّ التي تشهدها المملكة خلال فصل الصيف.