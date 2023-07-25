الثلاثاء 25-07-2023
الوكيل الاخباري

تضمنت تخفيض الغرامات.. تعرف على أبرز تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية

شركة الكهرباء تسجل 3700 ميغاواط الحمل الكهربائي الأقصى خلال الصيف الحالي

قانونية النواب: مطالبات بتخفيض العقوبات بمشروع الجرائم الإلكترونية

1416 شقة ومكتب للبيع في المزاد العلني على موقع وزارة العدل - رابط

نائب رئيس وزراء أسبق: الاستثمار ليس هواية ويحتاج إلى أساسيات

275 ألف زائر للمواقع الأثرية في جرش منذ بداية العام الحالي

معدل السير: عقوبة هذه المخالفات الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من 100-200 دينار

الشبول يتفقد العمل في مراكز صحية بالعاصمة

الأردن يرحب ببدء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" قبالة السواحل اليمنية

هام من السير لكل المواطنين والسائقين في المملكة

الثلاثاء، 25-07-2023 10:56 م

شركة الكهرباء تسجل 3700 ميغاواط الحمل الكهربائي الأقصى خلال الصيف الحالي

1690312940591


الوكيل الإخباري - ارتفع الحمل الكهربائي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى 3700 ميغاواط، وهو الأعلى خلال الصيف الحالي، أما الحمل الصباحي فبلغ 3460 ميغاواط.

اضافة اعلان


وتسببت موجة الحر التي تشهدها المملكة بارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية.


وأكدت شركة الكهرباء الوطنية قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية عبر تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال موسم الصيف.


وبحسب منشور للشركة على صفحة فيسبوك، كان النظام الكهربائي سجل أقصى حمل صيفي (3850 ميغاواط) في شهر آب الماضي.


ومن المتوقع أن يبلغ أعلى حمل صيفي لهذا العام 3900 ميغاواط في حال تواصلت موجات الحرّ التي تشهدها المملكة خلال فصل الصيف.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
أجمل_ما_قيل_عن_الهجرة_النبوية

"أوقاف الرمثا" تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

1690311629126

افتتاح فعاليات اليوم العلمي لكلية الحجاوي في اليرموك

1690312003795

اتفاقية توأمة بين بلديتي الكرك والخليل

71fb333e3aa990782c4d5b898c71fbf7

1416 شقة ومكتب للبيع في المزاد العلني على موقع وزارة العدل - رابط

64c006cc7353f

نائب رئيس وزراء أسبق: الاستثمار ليس هواية ويحتاج إلى أساسيات

1690308973428

بمناسبة مرور مئة عام عليها ندوة علمية تناقش معاهدة لوزان الثانية

أخبار متعلقة
1688453382510

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التشيكي

17056661951545929698

الضريبة: استكمال إجراءات اعتماد الفاتورة الإلكترونية في الأردن

220619_16_1687427867

29.7 % نمو صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بخمسة أشهر

649c3ae164b32

شركة الكهرباء الوطنية: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء

image_0

سوق الصرافة المحلية تشهد نشاطاً قوياً منذ بداية الأسبوع

63236cf18968d

دائرة الشؤون الفلسطينية تصدر تقريرها عن شهر أيار