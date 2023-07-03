الضريبة: استكمال إجراءات اعتماد الفاتورة الإلكترونية في الأردن

الوكيل الإخباري - دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي المكلفين الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني الى ضرورة الالتزام باصدار الفاتورة الكترونيا من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني.

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وقال أبو علي إن الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الملزمين بالانضمام الى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الذين يملكون انظمة محوسبة مطالبون بالربط على النظام واصدار الفواتير الكترونيا، اما بالنسبة للشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين ليس لديهم انظمة محوسبة عليهم المبادرة لاستخدام نظام الفوترة الوطني الالكتروني لاصدار الفواتير الكترونيا من خلال منصة الفوترة الإلكترونية التي تم توفيرها على موقع الدائرة الإلكتروني والتي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير محوسب.



وأضاف انه بعد ان تم استكمال بناء برنامج الفوترة الوطني الالكتروني والذي يمكن جميع المكلفين الملزمين باصدار فواتير من الانضمام الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني او الربط مع نظام الفوترة الوطني الالكتروني وبشكل يوحد اسس ومتطلبات الفاتورة الضريبية سواء كانت لبيع سلعة او تقديم خدمة مقابل البدل، تم اعتماد الفاتورة الالكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الصادرة عن برنامج تم ربطة ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني حسب ما جاء في النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، رقم (13) لسنة 2023.



كما ونص النظام على ان تتولى الدائرة إصدار الفاتورة وتنظيمهـا بمـوجـب أحكام هذا النظام من خلال برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو الربط المباشر مع البرنامج وفقا للخطة الزمنية المعدة لهذه الغاية."



وبموجب النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، رقم (13) لسنة 2023 ف‘ن الملزمين من الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة الوطني الإلكتروني غير مكلفين بالاحتفاظ بنسخ ورقية من الفواتير.



وقال ابو علي إن نظام الفوترة الوطني الالكتروني سيكون له دور في التيسير والتسهيل على المكلفين والتقليل من التدخل البشري وكذلك سيكون له دور في تسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وتسريع إنجاز معاملاتهم وحصولهم على براءة الذمة الضريبية.



واشار الى ان النظام يمكن من توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتير التي يتم اصدارها من جميع المكلفين والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها أو تلفها حيث تم اعتماد اصدار الفاتورة الكترونيا من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني.



وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن الفاتورة الإلكترونية يجري إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني آمن ومحمي، وتحتوي على شروط الفاتورة الضريبية، وتصدر عن نظام يحقق كافة الشروط والأركان القانونية للفاتورة للمكلفين الملزمين بتنظيم وإصدار الفواتير بموجب أحكام نظام شؤون الفوترة و الرقابة عليها.



وبين انه بموجب احكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة، المنشآت والاعمال المرخصة التي يقل مبيعات اي منها السنوية عن (75) الف دينار، وتشمل البقالات (ميني ماركت او سوبر ماركت، او دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الادوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الاعمال المنزلية، محلات بيع الالبان، محلات بيع ادوات الخياطة، بالإضافة إلى الحرف المرخصة في اي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل ايراداتها السنوية عن (30) الف دينار، والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) الف دينار.