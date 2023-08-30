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الأربعاء، 30-08-2023 11:34 ص

شركس: إطلاق رؤية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية في الأردن

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الوكيل الإخباري - أعلن محافظ البنك المركزي عادل الشركس، اليوم الأربعاء، عن إطلاق رؤية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تحظى برعاية ملكية سامية.

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وقال الشركس خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات "يوم التكنولوجيا المالية"، إن إطلاق هذه الرؤية يأتي إدراكًا للدور المحوري الذي تؤديه التكنولوجيا المالية والابتكارات في تشكيل اقتصاديات الدول.


وأشار إلى أن الأردن بات مستعداً للاستفادة من هذه الفرص لتحسين حياة مواطنيه وتوسيع آفاقه الاقتصادية، وإيمانًا بأهمية صياغة رؤية استشرافية شاملة للتكنولوجيا المالية والابتكار تشكل خارطة طريق لتوجيه كافة الشركاء في قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن نحو تسخير التقنيات المتطورة، وتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة، وضمان تقديم الخدمات المالية المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمعنا، وتدفع بالتنمية المستدامة، وتعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي ووجهة استثمارية للتقنيات المالية والابتكارات.


وفي سياق الأهداف العامة لرؤية التحديث الاقتصادي، سلط الشركس الضوء على أهمية التكنولوجيا المالية في دعم المرونة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتنميتها، التي تعد إحدى المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، كونها تمثل ما نسبته 98% من الشركات العاملة و60% من حجم العمالة في المملكة.

 




 

 


 

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