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السبت، 19-08-2023 12:49 م

تصريح هام من محافظ البنك المركزي بشأن الفائدة على القروض في الأردن

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الوكيل الإخباري - توقع محافظ البنك المركزي، عادل شركس، السبت، انخفاض أسعار الفائدة عالميا في الربع الثاني من العام المقبل، مشيرا إلى أن تراجع التضخم في الولايات المتحدة "لا يعني الانتهاء من السياسة النقدية التشددية".

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وأضاف شركس خلال جلسة حوارية في مؤتمر الاستثمار الخاص بالمغتربين الأردنيين بالخارج، أن "البنوك المركزية كان عليها اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الاقتصاد".


وأضاف أنه "كان لا بد من رفع أسعار الفائدة للحفاظ على سعر الدينار"، مشيرا إلى أن "دول عدة فعلت ذلك لمكافحة التضخم".


ولفت شركس إلى أن البنك المركزي "تحرك للحفاظ على ثوابت الاستقرار النقدي المرتبطة بالتضخم وسعر الصرف حيث وصل التضخم 2.7%".


وقال إن البنك المركزي "لم يغفل النمو، حيث جرى توفير نوافذ تمويلية شملت قطاعات اقتصادية حيوية مرتبطة بتشغيل الأردنيين".


وتحدث شركس عن رفع أسعار الفائدة عدة مرات "ما انعكس على القروض والايداعات".


وقال إن سعر الفائدة في الأردن "يوازي أسعار الفائدة في الخليج. ونتحدث هنا عن 11 نقطة مئوية وسنستمر بالحفاظ على هذا المستوى".



 




 

 


 

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