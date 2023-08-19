ضمان القروض: برنامج ضمان الصادرات يشمل كافة الشركات الأردنية

الوكيل الاخباري - قال المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض، محمد الجعفري، السبت، إن برنامج ضمان الصادرات يشمل الشركات الأردنية كافة ويقدم معلومات ائتمانية عن أي مشتري قائم أو محتمل بالخارج لتمكين المصدر الأردني من التصدير بأمان.

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واضاف الجعفري خلال جلسة حوارية في المؤتمر الثامن للأردنيين المستثمرين في الخارج، إن هنالك عمل مع البنك الدولي لإدارة الصندوق الذي يقوم على تمكين الرياديين للقيام بالاستثمار المغامر، إضافة للاستثمار بمشاريع معينة.

ولفت إلى أنه جرى استكمال مراحل دعم الرياديين، وأشار إلى أن الشركة أنشئت بمبادرة من البنك المركزي.



قدمت الشركة الأردنية لضمان القروض، الضمانات لنحو 1200 قرض خلال النصف الأول من العام الحالي وبقيمة تقارب 150 مليون دينار.

