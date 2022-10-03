صدور تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة

الوكيل الاخباري - حددت تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة الصادرة في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، المؤسسة الصغيرة بالمؤسسة التي لا يقل عدد موظفيها عن خمسة موظفين ولا يزيد عن 24 موظفا.

اضافة اعلان



كما حددت المؤسسة المتوسطة بالتي يكون عدد موظفيها بين 25 و 249 موظفا، والمؤسسة الكبيرة التي يكون عدد موظفيها 250 موظفا وأكثر.



وبحسب التعليمات فإن النشاط الصناعي هو النشاط الذي يقوم بتحويل المواد الى منتج جديد يغير في شكلها او مكوناتها أو طبيعتها بوسائل الإنتاج المختلفة بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويحقق قيمة محلية مضافة لا تقل قيمتها عن 30 بالمئة وفقا للتشريعات النافذة ولا يشمل تعدين المواد الأساسية.





