الإثنين 03-10-2022
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب اليوم الاثنين في المملكة

استحداث الفرع الزراعي في تربية معان

صدور تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة

خدمة جديدة من مؤسسة الغذاء والدواء

الإدارة المحلية تتعاون مع منظمات للسيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة

إعلان لافت من قوة الصواريخ الاسترايتجية السعودية

الحكومة تُخفض سعر الطحين 4.2 دينار للطن

الحسين للسرطان يزف البشرى: 90% نسبة الشفاء من سرطان الثدي في الأردن

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من القدس

125 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التنمية الزراعية في الأردن

الإثنين، 03-10-2022 09:57 ص

صدور تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة

مبنى وزارة الصناعة والتجارة والتموين -(أرشيفية)


الوكيل الاخباري - حددت تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة الصادرة في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، المؤسسة الصغيرة بالمؤسسة التي لا يقل عدد موظفيها عن خمسة موظفين ولا يزيد عن 24 موظفا.

اضافة اعلان


كما حددت المؤسسة المتوسطة بالتي يكون عدد موظفيها بين 25 و 249 موظفا، والمؤسسة الكبيرة التي يكون عدد موظفيها 250 موظفا وأكثر.


وبحسب التعليمات فإن النشاط الصناعي هو النشاط الذي يقوم بتحويل المواد الى منتج جديد يغير في شكلها او مكوناتها أو طبيعتها بوسائل الإنتاج المختلفة بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويحقق قيمة محلية مضافة لا تقل قيمتها عن 30 بالمئة وفقا للتشريعات النافذة ولا يشمل تعدين المواد الأساسية.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image633a851de2368

خدمة جديدة من مؤسسة الغذاء والدواء

سي34343434343434343434343434343434343434343434343434-75z2s4dfo4788ymd89z355r97b1697yfwwj9ymcc760

الحكومة تُخفض سعر الطحين 4.2 دينار للطن

image (55)

تعطل حافلة على مدخل إشارة النشا

tbl_articles_article_26171_689ae7b7376-5352-4715-9122-805dc415bf3f

الحسين للسرطان يزف البشرى: 90% نسبة الشفاء من سرطان الثدي في الأردن

farmer-880567_960_720

125 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التنمية الزراعية في الأردن

9202216235151769394446

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية بشأن الطلبة المتفوقين

أخبار متعلقة
6315bbebd372d

لقاء يبحث تعزيز قدرات الأردن في الرصد الصحي

20201212T150210-1607778130647821200

تكدس الشاحنات بجمرك العمري بسبب انقطاع الكهرباء

5fe9cfbe38c883c97d47cca83a6adffd

قرار من محكمة التَّمييز بشأن قضية الدخان

main_image5bc1d28b44ffc

إلحاق قضاة للتدريب القيادي - أسماء

1662372947237

مذكرة تفاهم بين بنك المدن والقرى ومشروع التنمية الاقتصادية والطاقة

301594

الموافقة على نظام بدل خدمات فحص الشَّاحنات والصَّهاريج