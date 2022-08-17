صندوق المعونة: 216 ألف أسرة استفادت من برنامج الدعم النقدي والمعونات الشهرية

الوكيل الإخباري-

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بلغت مخصصات الحكومة لبرامج الدعم والحماية التي ينفذها صندوق المعونة الوطنية 241 مليون دينار للعام الحالي، وفقا للناطق باسم صندوق المعونة، ناجح الصوالحة.وقال الصوالحة، الأربعاء، إنّ حجم الإنفاق من موازنة الصندوق حتى نهاية تموز/يوليو 2022 بلغ 111 مليون دينار وبنسبة 54%.وأشار، إلى أن 216 ألف أسرة استفادت من برامج الدعم النقدي الموحد والمعونات المالية الشهرية منذ بداية العام الحالي، حيث يستهدف الصندوق الوصول إلى دعم 120 ألف أسرة شهريا من خلال برنامج الدعم النقدي الموحد والمعتمد من قبل الصندوق.