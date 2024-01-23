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الثلاثاء، 23-01-2024 09:20 ص

ضبط 50 ألف قطعة من مواد التجميل منتهية الصلاحية تسوق إلكترونيا

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الوكيل الإخباري- داهمت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومرتبات الشرطة الملكية لحماية البيئة والسياحة شقة سكنية في محافظة العاصمة وضبطت داخلها كمية من مواد التجميل غير المجازة ومنتهية الصلاحية. اضافة اعلان


وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المواد والتي قدرت كميتها  بنحو خمسين ألف قطعة وبوزن خمسة أطنان، يتم تسويقها والترويج لها إلكترونيًا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ،وتم تحديد مصدرها وضبطها ضمن عمليات رقابية نوعية ومتابعة حثيثة استمرت منذ فترة  ورصد دوري لإعلانات مثل هذه المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فرق الرقابة والتفتيش في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

وأشار  مهيدات إلى أنه  تمت مصادرة المواد المضبوطة والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول ومباشرة إجراءات تحويل أصحاب العلاقة للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ودعت المؤسسة إلى شراء مواد التجميل من المنشآت الموثوقة المخصصة لبيعها والتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000)

 




 

 


 

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