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الإثنين، 08-01-2024 02:26 م

مهيدات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الأدوية بالمقارنة مع مصر وتركيا

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الوكيل الإخباري - كشف مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في الأردن بالمقارنة مع مصر وتركيا.

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وقال مهيدات خلال رده على استفسارات النواب أثناء مناقشة الموازنة العامة لسنة 2024، اليوم الاثنين، إن حجم السوق في الأردن هو 12 مليون شخص مقارنة مع حجم سوق في كل من مصر وتركيا يصل إلى 120 مليون شخص وهو ما يشكل فرقا في أسعار الأدوية بحسبه.

 

وأضاف أن هناك شركات أدوية عالمية متوطنة في كل من مصر وتركيا وتقوم بتصنيع الدواء لسكان تلك الدول وهو ما يشكل فرقا في أسعار الأدوية بالمقارنة مع الأدوية التي نستوردها في الأردن، إلى جانب الدعم الحكومي للقطاعات الدوائية في تلك البلدان وما يقابله في المملكة هو الإعفاءات الطبية مثل تلك التي يقدمها الديوان الملكي الهاشمي.

 

وحذر مهيدات من استهلاك الأدوية التي تدخل المملكة بطرق غير مشروعة عن طريق المسافرين نظرا لطرق نقلها وتخزينها التي لا تكون وفق متطلبات التخزين لبعض أنواع الأدوية.

 

وبيّن أن هناك لجنة شكلتها المؤسسة لدراسة أسعار الأدوية وما يتم التوصل إليه يعلن فورا للمواطنين.

 




 

 


 

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