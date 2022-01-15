طبيب أردني: الموجة الرابعة من كورونا بدأت في الأردن والإصابات سوف تتجاوز 2 مليون

الوكيل الإخباري - توقع مدير المكتب الطبي الدولي لمستشفى لاهي، والمحاضر في طب الكوارث، الطبيب الأردني وائل الحسامي، أن الموجة الرابعة بدأت بالفعل في الأردن، وأن غالبية الإصابات ستكون من المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار.



وأضاف الحسامي، في منشور له عبر فيسبوك، اليوم السبت، أن عدد الإصابات الفعلية قد يتعدى المليونين مصاب خلال فترة وجيزة، موضحاً أن الأرقام الرسمية أقل بكثير من الفعلية ولاسباب مختلفة منها أن 40% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض، إلى جانب قلة أعداد الفحص، وعدم دقة فحص " PCR" لهذا المتحور.

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وأشار الحسامي إلى أن المتحور أوميكرون سيدخل معظم البيوت، ولن يفرّق بين مصاب سابق أو من لم يصب بالفيروس.



ولفت أن الأخبار الجيدة أن ادخالات المستشفيات و ICU أقل بكثير من المتحورات السابقة نسبياً، إلا أن الأعراض التي سيعاني منها الكثير من الناس تشمل ارتفاع الحرارة، وآلام بالحلق، واحتقان الأنف، وآلام بالرأس.



واوضح الحسامي أن نسبة الوفيات أقل بكثير من سابقاته، ومعظم الوفيات كانت لمن يعاني من أربعة أمراض مزمنة وأكثر، كلها تجتمع بالشخص الواحد، مثل: السكري، وارتفاع ضغط الدم ، أمراض القلب والشرايين، وضعف عضلة القلب وأمراض الكلى، وأمراض نقص المناعة، والسرطان، وجلطات دماغية، والسمنة، وأمراض الرئة، وأمراض الكبد.



وعن اللقاحات والجرعات المعززة قال إنها تكوّن مناعة قوية للحد من إدخال المستشفيات وخاصة العناية المركزة والحد من الوفيات.