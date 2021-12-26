أول رد من الأزمات بعد تسجيل 328 إصابة بمتحور أوميكرون في الأردن

الوكيل الإخباري - توقع مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للامن وادارة الازمات الدكتور احمد النعيمات أن يتم تشديد الرقابة أكثر على أوامر الدفاع، بعد أن سجل رسمياً في الأردن 328 إصابة بمتحور أوميكرون.

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وشد النعيمات في تصريح لـ " الوكيل الاخباري على أهمية تلقي اللقاحات و الجرعة المعززة، موضحاً انها الحل الامثل لمواجهة الفيروس.



وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" ليصل العدد الاجمالي الى 328 اصابة.



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