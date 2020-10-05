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الإثنين، 05-10-2020 01:03 م

طلبات المحامين الشرعيين المتدربين في محاكم الجنوب.. الأحد

محام


الوكيل الاخباري- قرر رئيس اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية في دائرة قاضي القضاة الدكتور سامر القبج ، استقبال طلبات المحامين الشرعيين المتدربين بواسطة المحاكم الشرعية الإبتدائية في قصبات محافظات الجنوب، الكرك ومعان والطفيلة والعقبة، اعتبارا من (11) تشرين الأول الحالي.

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وقال القبج ،اليوم الاثنين، ان هذا الاجراء جاء بدلا من الحضور الى مقر اللجنة المركزية في دائرة قاضي القضاة بالعاصمة، للتيسير على المحامين الشرعيين وتخفيفا للكلف المالية، إلى جانب الحفاظ على السلامة العامة في ظل الوضع الوبائي.


وأضاف إن الاجراء يشمل جميع الطلبات الخاصة بالتدريب ابتداء من التسجيل الأولي لدى اللجنة، بالاضافة الى طلبات الإذن بالمرافعة أمام المحاكم، وطلبات الانتقال من مكتب إلى آخر، لمواصلة أعمال التدريب.


واشار الى انه تم تخصيص يومي الاثنين والاربعاء فقط من كل اسبوع لتقديم طلبات الانتقال والتدريب والمرافعة لدى مقر اللجنة المركزية للمحاماة، وذلك لغايات تنظيم الاجراءات والاعمال لدى محكمة استئناف عمان الشرعية في مبنى دائرة قاضي القضاة في عمان.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

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