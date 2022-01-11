طلبة "اليرموك" يمتعضون من قرار "علامة غير مكتمل" لمن لم يتلقى جرعتي مطعوم - وثائق

الوكيل الاخباري - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي وطلاب جامعة اليرموك على قرار الجامعة القاضي بمنع دخول الطلبة إلى الحرم الجامعي أو الدخول إلى نظام معلومات الطلبة، وذلك بحق كل طالب لم يتلقى جرعتي مطعوم من لقاح كورونا.

ووفق قرار الجامعة، فإنه استناداً إلى أمر الدفاع 35 القاضي بمنع دخول المؤسسات العامة والخاصة للأفراد غير المتلقي لجرعتي مطعوم من لقاح كورونا، فقد صدر قرار من الجامعة بمنع دخول الطلبة والإداريين وأعضاء هيئة التدريس إلى الجامعة من غير متلقي لقاح كورونا.

وأعلنت الجامعة في كتاب صادر عن رئاسة الجامعة أن أي طالب لم يتلقى جرعتي مطعوم فإنه يمنع من دخول الجامعة ونظام معلومات الطلبة، ويحرم من تقديم الامتحانات النهائية، بالإضافة إلى وضع علامة غير مكتمل في جميع المساقات، وذلك لحين تصويب أوضاعه.

ووفق مصدر مطلع في الجامعة لـ"الوكيل الاخباري" فإنه لن يسمح لأي طالب بتقديم الامتحانات وستوضع له علامة غير مكتمل في جميع المساقات، لحين أخذ جرعتي مطعوم، وقتها يمكنه مراجعة عمادة كليته ورئيس القسم، لتصويب أوضاعه وتقديم امتحاناته، بالإضافة إلى فتح نظام معلومات الطلبة أمامه.

وأضاف المصدر أن ذلك القرار يطبّق أيضاً على الإداريين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، حيث يمنعون من الدخول إلى نظام المعلومات الخاص بهم، أو منعهم من دخول الجامعة إذا لم يتلقوا جرعتي مطعوم من لقاح كورونا.

وبين أن الجامعة لا يمكن تجاوزها ذلك القرار لأنه قرار ملزم من مجلس الوزراء.

من جهته، قال مصدر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لموقع "الوكيل الاخباري" أن الاجراء الذي قامت به جامعة اليرموك، هو قرار قانوني ينسجم تماماً مع أمر الدفاع 35، الذي يمنع دخول الطالب إلى الجامعة إذا لم يتلقى جرعتي مطعوم من لقاح كورونا.

وأوضح أن منع الطالب من دخول الجامعة، يعني حكماً منعه من تقديم الامتحانات النهائية، التي تقرر أن تكون وجاهياً، وذلك حماية للمجتمع الجامعي من تفشي فيروس كورونا.

وضجت مواقع التواصل على قرار الجامعة، واعتبر نشطاء أن هذا القرار مجحف، وأنه ليس من حق الجامعة أن تحرم طالب من مساق دفع الطالب ثمن رسومه فقط لأنه لم يتلقى جرعتي مطعوم.

وأشار ناشطون أن قرار الجامعة هذا، يعني أن المطعوم أصبح اجبارياً، وليس اختيارياً كما تدعي الحكومة.

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