الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

إنهاء تكليف "شركس" من الرعاية الصحية الأولية.. تنقلات واسعة في الصحة - أسماء

دعوة أممية لإجراء تحقيقات بعمليات القتل بكازاخستان

وزير الطاقة: لن يتم إلغاء بند فرق أسعار الوقود على التعرفة الكهربائية الجديدة

وزارة المياه : التعرفة الكهربائية الجديدة لن تؤثر على أسعار المياه

إصابة أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي دهسا شمال رام الله واعتقال السائق الفلسطيني

استقالة مسؤول كندي بسبب ارتفاع الإصابات

يوم وظيفي لتوفير 100 فرصة عمل للإناث في عجلون

طلبة "اليرموك" يمتعضون من قرار "علامة غير مكتمل" لمن لم يتلقى جرعتي مطعوم - وثائق

الحكومة : التعليم سيكون وجاهيا

البلبيسي : 33% من اصاباتنا بمتحور اوميكرون

الثلاثاء، 11-01-2022 08:15 م

الجامعة استندت إلى أمر الدفاع 35...

طلبة "اليرموك" يمتعضون من قرار "علامة غير مكتمل" لمن لم يتلقى جرعتي مطعوم - وثائق

0cdeb114-e407-462c-b1b5-7bb59222e8bf


الوكيل الاخباري - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي وطلاب جامعة اليرموك على قرار الجامعة القاضي بمنع دخول الطلبة إلى الحرم الجامعي أو الدخول إلى نظام معلومات الطلبة، وذلك بحق كل طالب لم يتلقى جرعتي مطعوم من لقاح كورونا.

 

ووفق قرار الجامعة، فإنه استناداً إلى أمر الدفاع 35 القاضي بمنع دخول المؤسسات العامة والخاصة للأفراد غير المتلقي لجرعتي مطعوم من لقاح كورونا، فقد صدر قرار من الجامعة بمنع دخول الطلبة والإداريين وأعضاء هيئة التدريس إلى الجامعة من غير متلقي لقاح كورونا.

 

وأعلنت الجامعة في كتاب صادر عن رئاسة الجامعة أن أي طالب لم يتلقى جرعتي مطعوم فإنه يمنع من دخول الجامعة ونظام معلومات الطلبة، ويحرم من تقديم الامتحانات النهائية، بالإضافة إلى وضع علامة غير مكتمل في جميع المساقات، وذلك لحين تصويب أوضاعه.

 

ووفق مصدر مطلع في الجامعة لـ"الوكيل الاخباري" فإنه لن يسمح لأي طالب بتقديم الامتحانات وستوضع له علامة غير مكتمل في جميع المساقات، لحين أخذ جرعتي مطعوم، وقتها يمكنه مراجعة عمادة كليته ورئيس القسم، لتصويب أوضاعه وتقديم امتحاناته، بالإضافة إلى فتح نظام معلومات الطلبة أمامه.

 

وأضاف المصدر أن ذلك القرار يطبّق أيضاً على الإداريين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، حيث يمنعون من الدخول إلى نظام المعلومات الخاص بهم، أو منعهم من دخول الجامعة إذا لم يتلقوا جرعتي مطعوم من لقاح كورونا.

 

وبين أن الجامعة لا يمكن تجاوزها ذلك القرار لأنه قرار ملزم من مجلس الوزراء.

 

من جهته، قال مصدر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لموقع "الوكيل الاخباري" أن الاجراء الذي قامت به جامعة اليرموك، هو قرار قانوني ينسجم تماماً مع أمر الدفاع 35، الذي يمنع دخول الطالب إلى الجامعة إذا لم يتلقى جرعتي مطعوم من لقاح كورونا.

 

وأوضح أن منع الطالب من دخول الجامعة، يعني حكماً منعه من تقديم الامتحانات النهائية، التي تقرر أن تكون وجاهياً، وذلك حماية للمجتمع الجامعي من تفشي فيروس كورونا.

 

وضجت مواقع التواصل على قرار الجامعة، واعتبر نشطاء أن هذا القرار مجحف، وأنه ليس من حق الجامعة أن تحرم طالب من مساق دفع الطالب ثمن رسومه فقط لأنه لم يتلقى جرعتي مطعوم.

 

وأشار ناشطون أن قرار الجامعة هذا، يعني أن المطعوم أصبح اجبارياً، وليس اختيارياً كما تدعي الحكومة.

 

اضافة اعلان




 





 





 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
32021111333886551165

إنهاء تكليف "شركس" من الرعاية الصحية الأولية.. تنقلات واسعة في الصحة - أسماء

61ddbd314778e

وزير الطاقة: لن يتم إلغاء بند فرق أسعار الوقود على التعرفة الكهربائية الجديدة

w

وزارة المياه : التعرفة الكهربائية الجديدة لن تؤثر على أسعار المياه

fff

يوم وظيفي لتوفير 100 فرصة عمل للإناث في عجلون

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

الحكومة : التعليم سيكون وجاهيا

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

البلبيسي : 33% من اصاباتنا بمتحور اوميكرون

أخبار متعلقة
441626-583437005

تعرّف على عقوبات مخالفي امر الدفاع 35

000_9PZ6QV-1

البلبيسي: لجنة طبية "سرية" لدراسة الحالات المرضية لمن لم يتلقى لقاح كورونا

268247540_1809129899287987_5219232709583629693_n

طبيب الفقراء "فارس اشرق لبن" يرحل تاركا وراءه حزناً يخيم على المفرق

1635953420730

الأوقاف تهدد إمام مسجد في العقبة لإخلاءه وعدم التدخل فيه .. وثيقة

12202114113737165867964

شواغر وظيفية في جامعة اليرموك

main_image60069c51908f3

"الوكيل" يكشف معلومات صادمة.. الطبيب الذي أجرى عملية شفط لطبيبة أسنان توفيت بعيادته يمارس عمله سرا.. و"الأطباء" تلاحقه