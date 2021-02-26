عبيدات: حظر الجمعة مستمر حتى هذا الموعد



الوكيل الاخباري -

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أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات الجمعة، أن الأردن يعيش حالة وبائية لم يسبق لها نظير وسط سلالة جديدة سرعة انتشارها تفوق السلالة الاصيلة، موضحا أنه إذا بقي الامر على ما هو عليه ستزيد اعداد الوفيات والاصابات.وقال عبيدات خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني إن الكوادر الصحية تعمل ليل نهار لمساعدة الاخرين وواجب الوزارة تقليل عدد الاصابات، وكذلك واجب الحكومة الحفاظ على ارواح الناس، ومن هنا جاء قرار حظر يوم الجمعة.وأضاف أن القرار تشاركيا، يبدأ من لجنة متخصصة ثم يعرض على وزير الصحة الذي بدوره يعرضه على مجلس الوزراء، الذي يقوم ينظر فيه، ثم يعلن قراره النهائي المدروس والمبني على اسس علمية، مؤكدا أن مثل هذه القرارات لا يمكن أن تكون غير مدروسة.وبين عبيدات أن لدى الوزارة دراسة ستعرضها لاحقا تثبت أن لحظر يوم الجمعة نتائج جيدة تقلل اعداد الاصابات والوفيات.وعن المدة المتوقعة لابقاء الحظر الشامل، توقع عبيدات أن يبقى في آذار ويبدأ انخفاض اعداد اصابات كورونا في الأردن خلال النصف الاول من نيسان.