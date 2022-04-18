عجلون : البازارات الرمضانية في عجلون فرصة لتسويق منتجات جمعيات وأسر

الوكيل الاخباري - تعتبر البازارات التي انطلقت في محافظة عجلون منذ بدء شهر رمضان الفضيل، فرصة مهمة تستفيد منها جمعيات وأسر في تسويق منتجاتها.



وأكد مدير ثقافة عجلون سامر فريحات، الحرص على إشراك الجمعيات في فعاليات "رمضانيات" التي أطلقتها المديرية بالتشاركية مع العديد من الجهات المعنية منذ بداية الشهر الفضيل، لمساندتها في تسويق منتوجاتها من المأكولات الشعبية والخبز العربي وغيرها، ما يساعدها على تحقيق عائد اقتصادي.

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