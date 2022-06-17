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الجمعة، 17-06-2022 07:45 م

عجلون : زها الثقافي يساهم بتطوير منظومة العمل التنموي والإنساني في المجتمعات المحلية

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الوكيل الاخباري - يساهم مركز زها الثقافي في محافظة عجلون بتقديم الخدمات الترفيهية والتدريبية لتنمية مواهب وقدرات الشباب وتطوير منظومة العمل التنموي والإنساني في المجتمعات المحلية .

وقالت المديرة العامة لمراكز زها الثقافي رانيا صبيح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مركز زها الثقافي التابع لأمانة عمان الكبرى، يسعى منذ انطلاقته لتعزيز التنمية ايمانا من رسالته وأهدافه بتقديم البرامج المتميزة والنوعية والبنية التحتية ليشكل قصة نجاح بموضوع إدارة القطاع العام .

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