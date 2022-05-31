وزير الداخلية يوجّه الحكام الإداريين لدعم مجالس المحافظات والبلديات

الوكيل الاخباري - أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن أولوية الوزارة ومركز عملها المحوري هو الدور التنموي، الأمر الذي يتطلب منا جميعا إيلاء هذا الدور الاهتمام والعناية اللازمتين.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مركز المؤتمرات والتدريب التابع للوزارة، اليوم الثلاثاء، بمساعدي المحافظين لشؤون التنمية والموظفين العاملين في وحدات التنمية في المحافظات بحضور أمين عام الوزارة وعدد من المسؤولين فيها.



ووجّه الفراية المعنيين من الحكام الإداريين في الميدان ومركز الوزارة لتقديم الدعم اللازم لمجالس المحافظات لتمكينهم من القيام بالمهام المناطة بهم، والتشبيك مع المجالس البلدية بما يضمن إنجاز المشاريع وفقاً للأولويات الوطنية والتي تصب في نهاية المطاف بتحقيق التوجيهات الملكية السامية لكسر ثنائية الفقر والبطالة التي يعاني منها مجتمعنا.

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