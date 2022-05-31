الثلاثاء 31-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إيقاف حركة السير باتجاه العقبة مؤقتا نتيجة تدهور تريلا

الطاقة والمعادن : تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر حزيران صفر

رفع أسعار البنزين والديزل والكاز في الاردن

القوات المسلحة تستضيف مسابقة المحارب الدولية بنسختها 12

تخريج اول اردنية كقبطان بحري اعالي البحار

الرفاعي: الجميع لديه فرصة للمشاركة في العملية السياسية لإحداث التغيير

ولي العهد يفتتح فندقا في عمان يوفر 500 فرصة عمل - صور

بني مصطفى تفتتح فعاليات مؤتمر نساء على خطوط المواجهة في نسخته الخامسة

وزير الداخلية يوجّه الحكام الإداريين لدعم مجالس المحافظات والبلديات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الكيلاني والرحامنة

الثلاثاء، 31-05-2022 05:12 م

وزير الداخلية يوجّه الحكام الإداريين لدعم مجالس المحافظات والبلديات

5202211163113462408441


الوكيل الاخباري - أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن أولوية الوزارة ومركز عملها المحوري هو الدور التنموي، الأمر الذي يتطلب منا جميعا إيلاء هذا الدور الاهتمام والعناية اللازمتين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مركز المؤتمرات والتدريب التابع للوزارة، اليوم الثلاثاء، بمساعدي المحافظين لشؤون التنمية والموظفين العاملين في وحدات التنمية في المحافظات بحضور أمين عام الوزارة وعدد من المسؤولين فيها.

ووجّه الفراية المعنيين من الحكام الإداريين في الميدان ومركز الوزارة لتقديم الدعم اللازم لمجالس المحافظات لتمكينهم من القيام بالمهام المناطة بهم، والتشبيك مع المجالس البلدية بما يضمن إنجاز المشاريع وفقاً للأولويات الوطنية والتي تصب في نهاية المطاف بتحقيق التوجيهات الملكية السامية لكسر ثنائية الفقر والبطالة التي يعاني منها مجتمعنا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202230153050100104207

الطاقة والمعادن : تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر حزيران صفر

بنزين محروقات وقود1

رفع أسعار البنزين والديزل والكاز في الاردن

5202231112940984459214

القوات المسلحة تستضيف مسابقة المحارب الدولية بنسختها 12

w

تخريج اول اردنية كقبطان بحري اعالي البحار

a

الرفاعي: الجميع لديه فرصة للمشاركة في العملية السياسية لإحداث التغيير

1

ولي العهد يفتتح فندقا في عمان يوفر 500 فرصة عمل - صور

أخبار متعلقة
520222292032595970273

وزارة الصحة : هذه علامات اشتباه الاصابة بمرض جدري القرود

ddوزارة الداخلية

الداخلية : حظر استخدام مصطلح الجنسية المقيدة

امير

الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك