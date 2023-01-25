عروض وتخفيضات في المؤسسة العسكرية



الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض وتخفيضات سعرية تشمل العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية.



ودعت جميع المواطنين إلى متابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة والبالغ عددها 102 سوقا، مع وجود سوقين متحركين، بالإضافة إلى عروض خاصة إضافية في أسواق السلام بمنطقة الجندويل وفي الأسواق الرئيسية.

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