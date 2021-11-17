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الأربعاء، 17-11-2021 11:41 ص

عقد أعمال اللجنة الأردنية الروسية في موسكو نهاية الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - تُعقد في موسكو، نهاية الشهر الحالي، أعمال الدورة السادسة للجنة الأردنية – الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، بحسب وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

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وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، بحث مع السفير الروسي لدى الأردن، غليب ديسياتنيكوف، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كل من الأردن وروسيا.


وتطرق الشمالي وديسياتنيكوف، إلى آليات تذليل صعوبات تواجه حركة التجارة البينية بين البلدين ليتم بحثها خلال أعمال دورة اللجنة المشتركة في روسيا.
وبلغت الصادرات الأردنية في عام 2020 إلى روسيا 2.56 مليون دولار، بانخفاض9.33 بالمئة. في حين بلغت الواردات الأردنية من روسيا 207.4 مليون دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 11.81%.


الوزير، أكد حرص الأردن على تطوير التعاون الاقتصادي مع روسيا والعمل على إيجاد السبل والوسائل لغرض تعزيز التبادل التجاري لكلا الجانبين وتحفيز الاستثمارات وتبادل الخبرات. 


 




 

 


 

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