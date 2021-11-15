عقد الاجتماع الأخير للجنة إعداد دليل تصنيف المنشآت الاقتصادية

الوكيل الإخباري - عقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبحضور مندوبين عن مؤسسة التمويل الدولية الاجتماع الختامي للجنة الفنية التي تولت إتمام إعداد الدليل الوطني لتصنيف المنشآت الاقتصادية (الآيسك 4) والذي تم إعداده بتمويل من الحكومة الهولندية.

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وشكرت مدير مديرية التنمية الصناعية في الوزارة المهندسة ياسمين خريسات فريق العمل الذي قام بإنجاز المشروع الوطني المذكور والذي يهدف الى توحيد تصنيف الأنشطة الاقتصادية في الأردن إلى نظام موحد.



وحسب التصنيف العالمي للأنشطة الاقتصادية ( الآيسك 4) يساهم في تسهيل عملية التسجيل والترخيص للأنشطة الاقتصادية، كما أن النظام يحدد طرق لتجميع الأنشطة الاقتصادية في وحدات إحصائية متجانسة بشكل تراتبي هرمي لتحليل البيانات الإحصائية بدقة وكفاءة عالية وعلى مستويات تفصيلية مختلفة مما يسهل عملية جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وتحليلها لدعم عملية رسم السياسات الاقتصادية.



وسيتم تعميم الدليل الوطني على جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ليتم اعتماده بناء على قرار مجلس الوزراء السابق بهذا المجال.

