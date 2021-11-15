الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

محاضرة عن المخدرات وآثارها على المجتمع في جامعة عجلون

الرياطي: تعرضت لضغوطات للانسحاب من انتخابات الرئاسة

مهيدات: البدء بتطبيق برنامج ABC لجمع الكلاب الضالة وتعقيمها

النائبان الدغمي والقيسي يترشحان لمنصب رئيس مجلس النواب

الكرك: دورة تدريبية في لغة الاشارة للأشخاص الصم

وفد من الجمارك الفلسطينية يطلع على تجربة الطاقة والمعادن

النص الكامل لخطاب العرش السامي

المياه تدعو لاعتماد مفاهيم موحدة لقياس فاقد المياه

الملك : الأردن سيبقى عصيا على عبث العابثين وأطماع الطامعين

مؤسسة ولي العهد تعلن انطلاق الفوج 15 لمبادرة حقق

الإثنين، 15-11-2021 11:01 ص

عقد الاجتماع الأخير للجنة إعداد دليل تصنيف المنشآت الاقتصادية

وزارة الصناعة والتجارة


الوكيل الإخباري - عقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبحضور مندوبين عن مؤسسة التمويل الدولية الاجتماع الختامي للجنة الفنية التي تولت إتمام إعداد الدليل الوطني لتصنيف المنشآت الاقتصادية (الآيسك 4) والذي تم إعداده بتمويل من الحكومة الهولندية. 

اضافة اعلان


وشكرت مدير مديرية التنمية الصناعية في الوزارة المهندسة ياسمين خريسات فريق العمل الذي قام بإنجاز المشروع الوطني المذكور والذي يهدف الى توحيد تصنيف الأنشطة الاقتصادية في الأردن إلى نظام موحد.


وحسب التصنيف العالمي للأنشطة الاقتصادية ( الآيسك 4) يساهم في تسهيل عملية التسجيل والترخيص للأنشطة الاقتصادية، كما أن النظام يحدد طرق لتجميع الأنشطة الاقتصادية في وحدات إحصائية متجانسة بشكل تراتبي هرمي لتحليل البيانات الإحصائية بدقة وكفاءة عالية وعلى مستويات تفصيلية مختلفة مما يسهل عملية جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وتحليلها لدعم عملية رسم السياسات الاقتصادية.


وسيتم تعميم الدليل الوطني على جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ليتم اعتماده بناء على قرار مجلس الوزراء السابق بهذا المجال.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
98237498423

محاضرة عن المخدرات وآثارها على المجتمع في جامعة عجلون

20200119060058058

مهيدات: البدء بتطبيق برنامج ABC لجمع الكلاب الضالة وتعقيمها

الثقافة

وزارة الثقافة ومؤسسة شومان يوقعان اتفاقية تعاون

eat-fruits-vegetables-get-paid-998408416

2862 طن خضار وفواكه وردت السوق المركزي

asabnews_2020-10-15_22-44-19_609148

الكرك: دورة تدريبية في لغة الاشارة للأشخاص الصم

unnamed (11)

5 حالات عنف وانتهاك وقعت على ذوي احتياجات خاصة الشهر الماضي

أخبار متعلقة
شعير

الصناعة والتجارة : عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير

sena3a8496102021

الصناعة والتجارة: إجراءات لضبط بيع الأعلاف المدعومة