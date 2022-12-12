عمارة التكنولوجيا تحصل على شهادة الاعتماد الأميركي

الوكيل الاخباري - حصل قسم العمارة في كلية العمارة والتصميم في جامعة العلوم والتكنولوجيا على شهادة الاعتماد الأميركي الدولي، لمدة 6 سنوات من 2022 - 2028 وهي المدة القصوى للاعتماد.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، إن الحصول على هذا الاعتماد من قبل مجلس الاعتماد لبرامج العمارة "ناب"، سيمنح حافزًا إضافيًا للحفاظ على التميز في التعليم.



وأكد أن الاعتماد سينعكس إيجابًا على سمعة الجامعة وتصنيفها الدولي، وسيزيد من استقطاب الطلبة العرب والأجانب والكفاءات الدولية التي تتوافق مع رؤية الجامعة واستراتيجيتها في الحفاظ على مكانتها العالمية.