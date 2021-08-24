عودة حركة المرور على النفق العلوي لشارع المدينة الرياضية

الوكيل الإخباري - عادت حركة السير الى طبيعتها على النفق العلوي لشارع المدينة الرياضية قرب صرح الشهيد الذي بدئ العمل به من قبل أمانة عمان قبل شهرين، لربط الشارع الخلفي للمدينة الرياضية مع أول ضاحية الرشيد من اسفل الطريق الرئيسي.



واعتبر التجار واصحاب المحلات التجارية، فتح الطريق خطوة إيجابية وذات اولوية لعودة الحركة التجارية لقرابة 30 محلا تضرر بسبب إغلاق الطريق الذي يعتبر شريانا مهما بين محافظتي العاصمة والزرقاء.



وكانت امانة عمان قررت إنشاء نفقين ضمن مشروع الباص السريع احدهما على شارع المدينة الرياضية الذي عادت الحركة اليه قبل أيام، فيما النفق الاخر على نهاية شارع الاستقلال يجري العمل به حاليا وفق الفترة الزمنية المخصصة للعطاء، من اجل تسهيل عملية الدوران والتخلص من الاشارات الضوئية على ذات الطريقين الرئيسيين اللذين يخدمان الحركة المرورية بين شرق العاصمة ووسطها وغربها وربط الاحياء السكنية على جانبي النفقين



وتجري حاليا الاعمال التحفيرية والانشائية اسفل النفق في الاتجاه الجنوبي لطريق المدينة الرياضية والطريق الشمالي لبداية المدينة الرياضية، حيث ان هذا النفق جاء ضمن (اوامر تغييرية)، ولم يكن موجودا ضمن مخطط مشروع «الباص سريع التردد»، وشمل النفق مراحل من الحفر العميق وازالة العوائق ونقل الانابيب وخطوط الاتصالات وغيرها



وكان المدير التنفيذي لمشروع اعمال الباص السريع في امانة عمان المهندس رياض الخرابشة قد صرح سابقا: ان المشروعين يقعان في شارعين شريانيين رئيسيين في العاصمة عمان، ومن الناحية الحضرية يقعان في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، موضحاً ان الربط الحالي بين الاحياء غير مثالي، ما استدعى استغلال اعمال مشروع الباص السريع بالمنطقة حتى لا يتم تنفيذهما مستقبلا، لربط منطقتي الهاشمي الشمالي مع الجنوبي، وربط المدينة الرياضية وتفرعاتها



وقال ان الهدف تخفيف الازدحام على هذين الشارعين فضلا عن تخفيف الاشارات الضوئية وضمان انسيابية افضل لحركة المرور



وأشار الى ان كلفة المشروعين تصل الى نحو مليون ونصف المليون دينار، وتستغرق عملية الاعمال بالمشروعين اربعة شهور على الاقل.

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