غنيمات تستعرض تطور تجربة الأردن الرائدة في التربية الإعلامية

الوكيل الاخباري -

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شاركت سفيرة المملكة في العاصمة المغربية الرباط، جمانة غنيمات، في ندوة علمية بعنوان "التربية الإعلامية: آفاق وتطلعات"، نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال -الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب)، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية.وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود تعزيز التعاون الثقافي والتربوي بين الدول الأعضاء في (إيسيسكو)، كما إنها تشكل فرصة للتفاعل والتبادل الفكري حول دور التربية الإعلامية في المجتمعات الإسلامية وكيفية تعزيزها لتحقيق التقدم والتطور.وقدمت السفيرة غنميات، عرضا حول التجربة الأردنية الرائدة في التربية الإعلامية، والتطور التاريخي الذي شهده الأردن في مجال التربية الإعلامية، مشيرة إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية، تعتبر أول دولة عربية أعدت استراتيجية تنفيذية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية.وشرحت غنيمات مراحل تطور التربية الإعلامية والمعلوماتية في الأردن، حيث اتخذ نهجا استباقيا وبناء تجاه التربية الإعلامية والمعلوماتية، حيث أعلنت الحكومة الأردنية في عام 2018 ضمن وثيقة أولويات عملها للعامين (2019 - 2020) تعهدا بتبني الإطار الاستراتيجي الوطني لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية (2019-2022)، بهدف تطوير مجموعة من المهارات الأساسية أبرزها تطوير قدرات التفكير النقدي لدى المواطنين، والوصول إلى مصادر المعلومات الصحيحة لبناء مجتمع يحترم التعددية وحقوق الإنسان والحوار.ولتحقيق ذلك التزمت الحكومة بإدخال مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية على شكل وحدات دراسية في كتب التربية الوطنية والاجتماعية للصفين السابع والثامن وكتاب الحاسوب للصف العاشر، وإعداد الأدلة والمناهج التدريبية الخاصة بذلك، كما عملت على طرح مادة "التربية الإعلامية" لطلبة الجامعات، وبناء قدرات (100) أستاذ جامعي على مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية، وكذلك تدريب مجموعة من المعلمين في مختلف مديريات التربية والتعليم في المحافظات.