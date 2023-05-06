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السبت، 06-05-2023 05:44 م

فتح جزء من طريق عمان الزرقاء واجراء تحويلات جديدة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، الانتهاء من اعمال جزء من الحزمة الثالثة لمشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه تم الانتهاء من تنفيذ " الجهة اليمنى من الطريق وذلك من تقاطع ابو صياح (مقابل كازية الزعبي) إلى منطقة مدخل حديقة الحيوان (قرب جسر المشاه /حديقة الحيوان) شاملة أعمال السلامة العامة و الانارة وأعمال البنية التحتية من (تصريف مياه الأمطار، الكهرباء، الاتصالات).

وأشارت إلى أنه سيتم بالتعاون مع مديرية الامن العام، اعتبارا من يوم غد الأحد إعادة حركة السير للقادم من عمان باتجاه الزرقاء الى مساربه الدائمة وذلك للمنطقة الواقعة من تقاطع ابو صياح (مقابل كازية الزعبي) إلى منطقة مدخل حديقة الحيوان (قرب جسر المشاه /حديقة الحيوان)، لغايات استكمال الاعمال في جزئية جديدة من المشروع.

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