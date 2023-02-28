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الثلاثاء، 28-02-2023 06:46 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً - اسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظة اربد غداً الأربعاء ، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل بمدينة اربد مناطق : شارع عزة وشارع عدن المجاورين لفندق الجود ، والذي سيكون من الساعة السابعة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة عصراً .

وبينت ان الفصل سيشمل بلواء الكورة مناطق : كفر الماء / المنطقة الحرفية ودير أبي سعيد قرب الدوار والملعب البلدي ، والذي ستكون فترته من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً .

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