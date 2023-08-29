فيديو يوثق حادث سير مروع على طريق الـ 100

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق وقوع حادث سير مروع على طريق الـ 100 .



وبالتفاصيل ، وثق مقطع الفيديو المتداول المركبة التي ظهرت وقد تحطمت بالكامل .



وكان قد اكد مصدر امني، اصابة شخصان، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام شاحنة بمركبة متوقفة على شارع الـ 100 بالقرب من جسر الذهيبة جنوب عمّان.



واضاف بإنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى التوتنجي، ووصفت حالتهم بالمتوسطة.



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