الجمعة 15-01-2021
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الجمعة، 15-01-2021 05:40 م

في الجمعة الاولى بعد الغاء الحظر الشامل .. مؤشران اليوم على تحسن الوضع الوبائي

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - وفق ما ورد في الايجاز الصحفي اليوم المخصص لتفاصيل حالات كورونا في المملكة فقد بلغ عدد الحالات النشطة المصابة بالفيروس (13,025) حالة كعدد اجمالي .

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اما امس فقد كان عدد الحالات النشطة (13,134) حالة بالمجمل في المملكة وهو مؤشر ايجابي في الجمعة الاولى من فك الحظر الشامل .

 

وبهذه الاحصائية فقد تراجعت اليوم نسبة الحالات النشطة بالمملكة في الوقت الذي تراجعت فيه ايضا عدد حالات الاصابة بالفيروس بشكل يومي بعد ان كانت امس 1075 حالة سجلت المملكة اليوم 808 حالات اصابة بالفيروس وهو مؤشر اخر على تحسن الوضع الوبائي . 


 




 

 


 

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