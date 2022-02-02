الأربعاء 02-02-2022
الوكيل الاخباري

اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ تخفِّض توقعاتها لفائض النفط في 2022

إصابة بتصادم شاحنتين على طريق العقبة

مواطنون قلقون من تأخر نتائج فحوصات الكشف عن كورونا

الحكومة: سقوف سعرية اذا استمر ارتفاع اسعار الخضار

خبيرة روسية: فيروس كورونا فقد قدرته على اختراق أنسجة الرئتين

قانوني يوضح شكل وآلية تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء خلال المنخفض

الصفدي وأمين عام جامعة الدول العربية يعقدان مباحثات ثنائية اليوم

أكثر من 95 الف اصابة كورونا نشطة في الأردن - أرقام

فايزر تطلب ترخيصا لتطعيم الأطفال دون 5 سنوات ضد كورونا

وزارة العمل تعلن عن شاغر وظيفي - تفاصيل

الأربعاء، 02-02-2022 08:40 ص

قانوني يوضح شكل وآلية تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء خلال المنخفض

CngKhXxMuIyIQuqL7QXzbMO4diYeFq3kVzA9IoZN


الوكيل الاخباري - فسّر الخبير القانوني المحامي مروان المعايطة، معنى تحويل ملف انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض، إلى الإدعاء العام، وشكل التعويضات التي قد تُصرف للمتضررين.

اضافة اعلان


وقال المعايطة، لـ "الوكيل الإخباري" إن الإدعاء العام ينظر إلى القضية من جانبها الجزائي من حيث وجود إهمال أو تقصير بالواجبات الوظيفية لمقدمي الخدمة، وعليه يتخذ المدعي العام قرار الإحالة إلى المحكمة المُختصة حسب الأصول.


أما فيما يخص التعويضات، أشار إلى أن الجانب المدني و إقرار التعويض يتطلب وجود ما يثبت وقوع الضرر على متلقي الخدمة، وأن يكون ضرراً مباشراً مادياً او معنوياً.


ونوه المعايطة، إلى أنه بامكان أي مواطن لحقه ضرر من انقطاع الكهرباء التقدم للمحكمة المختصة، ورفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار مع وجود ما يثبت وقوع الضرر، مثل تلف الأجهزة الكهربائية أو الانتقال للاقامة لفندق خلال فترة الإنقطاع.


وبين انه من الممكن أن تقوم شركة الكهرباء بتعويض المتضررين بشكل مباشر من خلال تشكيل لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالمواطنين، والاتفاق على تعويض يرضي الطرفين دون اللجوء للقضاء.


وأوصت لجنة الطاقة النيابية، الاثنين، بتحويل ملف انقطاع الكهرباء عن المواطنين خلال المنخفض الجوي السابق للادعاء العام، بعد أن استمر الانقطاع لأكثر من 72 ساعة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
XKX5FZ55LyRmzokMTLr9_27_167198ee9b3f055181836bf530b349b3_avatar

الحكومة: سقوف سعرية اذا استمر ارتفاع اسعار الخضار

وزارة الخارجية

الصفدي وأمين عام جامعة الدول العربية يعقدان مباحثات ثنائية اليوم

0L5A1628 - Copy

أكثر من 95 الف اصابة كورونا نشطة في الأردن - أرقام

وزارة عمل 3

وزارة العمل تعلن عن شاغر وظيفي - تفاصيل

M63A9019

مدعوون للامتحان التنافسي - أسماء

M63A8869

التربية تعلن أسس النقل الخارجي للعام الدراسي 2022/2023

أخبار متعلقة
0L5A1504

عمان تسجل اعلى نسبة هطول خلال المنخفض

IMG_3823

الأمانة: لا إغلاقات في الأنفاق وجميع الطرق سالكة

IMG_3813

المياه تجدد تحذيرها للمواطنين

1202213125259220982946

الطوارئ القصوى في امانة عمان

112

إرشادات من الأمانة للتعامل مع المنخفض الجوي

12202130152048344110237

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة الأحد المقبل.. وتحذير من تشكل السيول