والدة الجندي الإسرائيلي ماتان: حان الوقت لعودة كل المختطفين

الوكيل الإخباري- قالت والدة الجندي الإسرائيلي ماتان الأسير في غزة إنه حان الوقت لعودة كل المختطفين وجميع جنودنا إلى بيوتهم.

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وكان جيش الاحتلال قال الأحد الماضي إنه "في عملية خاصة مع جهاز الشاباك مساء السبت الماضي تم انتشال جثامين 3 مختطفين من قطاع غزة"، موضحا أن أحدهم كان رقيبا.