والدة الجندي الإسرائيلي ماتان: حان الوقت لعودة كل المختطفين

وكان جيش الاحتلال قال الأحد الماضي إنه "في عملية خاصة مع جهاز الشاباك مساء السبت الماضي تم انتشال جثامين 3 مختطفين من قطاع غزة"، موضحا أن أحدهم كان رقيبا.
وبذلك، يبقى في غزة 50 أسيرا إسرائيليا، من بينهم 20 على الأقل على قيد الحياة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.
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