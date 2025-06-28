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والدة الجندي الإسرائيلي ماتان: حان الوقت لعودة كل المختطفين

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أرشيفية
 
السبت، 28-06-2025 09:02 ص

الوكيل الإخباري- قالت والدة الجندي الإسرائيلي ماتان الأسير في غزة إنه حان الوقت لعودة كل المختطفين وجميع جنودنا إلى بيوتهم.

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وكان جيش الاحتلال قال الأحد الماضي إنه "في عملية خاصة مع جهاز الشاباك مساء السبت الماضي تم انتشال جثامين 3 مختطفين من قطاع غزة"، موضحا أن أحدهم كان رقيبا.


وبذلك، يبقى في غزة 50 أسيرا إسرائيليا، من بينهم 20 على الأقل على قيد الحياة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

 
gnews

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