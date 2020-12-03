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الخميس، 03-12-2020 08:43 ص

تفاؤل شعبي

قرارات اقتصادية قادمة لتحسين أوضاع الأردنيين

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مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - ما زال الترقب الشعبي ، سيد الموقف خلال الأسبوع الحالي ، بانتظار تصريحات صحافية لرئيس الوزراء ، بشر الخصاونة للإجراءات الرسمية ، التي من شأنها تحسين الوضع المادي لهم.

ويأتي ذلك ، على وقع جائحة كورونا ، التي تسبّبت باستياء شعبي ، خاصة في الشأن المادي ، حيث تضرّرت العديد من العائلات الأردنية.

الإجراءات تتمثّل بتوسيع الحماية الاجتماعية للأفراد المتضررين من أزمة كورونا.

حديث الحكومة ، عن الحزم ، تسببّت بنوع من التفاؤل الأردني ، ومنذ بداية الأسبوع الحالي ، ينتظر المواطنون الإعلان عن تلك الحزم الاقتصادية ، علّها تكون "بصيص أمل" نحو تحسين الوضع المعيشي للأردنيين .

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الحكومة صرّحت أنها ستباشر بالعمل على تحفيز الاستثمار وإنتاج المزيد من فرص العمل والمحافظة على الفرص القائمة.

فهل ستعلن الحكومة اليوم ، تلك الحزم "المنتظرة" ؟

وفي نهاية المطاف ، فإنه سواء أكان الإعلان عن تلك الإجراءات اليوم ، او في وقت لاحق ، فإن الحكومة ستعلن تلك القرارات التي تساهم في التخفيف من وطأة الجائحة .

 

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