قرارات لوزير الصحة فراس الهواري

الوكيل الاخباري -

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قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اجراء قائمة من التنقلات في الوزارة.وأنهى وزير الصحة تكليف الدكتور خالد عبد الفتاح من القيام بأعمال مدير الشؤون الصحية في البلقاء وتحديد مركز عمله لأمر رئيس طب الأسنان، فيما قرر الهواري تكليف الدكتور محمد أحمد التبنه بأعمال مدير الشؤون الصحية للبلقاء وإنهاء تكليفه من القيام بأعمال رئيس قسم صحة البيئة والغذاء.كما قرر الهواري، تكليف طبيب الأسنان الدكتور فادي صالح للقيام بأعمال رئيس قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية للواء الرمثا.