قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، المجالات المعرفية لبرنامج البكالوريوس في العلاج الطبيعي، والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والمجالات المعرفية ونتاجات التعلم لبرنامج الاقتصاد المنزلي.



وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها، رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس بصريات، والإدارة والسياسات الصحية، وماجستير إدارة الرعاية الصحية في جامعة العلوم والتكنولوجيا.



ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس التصميم الداخلي في جامعة البترا، وبكالوريوس التعليم الابتدائي، والدبلوم العالي في التربية في الجامعة العربية المفتوحة، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها، وماجستير اللغة الإنجليزية/ لغويات-آداب، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية في جامعة الزرقاء.



وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس الاقتصاد المنزلي في جامعة البلقاء التطبيقية، والعلاج الطبيعي في جامعة العقبة للعلوم والتكنولوجيا، وعلم الحاسوب، وهندسة البرمجيات، وإنترنت الأشياء في جامعة جدارا، والهندسة المدنية في جامعة جرش.



وأقر المجلس الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير التصميم الداخلي في جامعة في جامعة البترا، وبكالوريوس العلاج الطبيعي في جامعة إربد الأهلية، والموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصصي بكالوريوس الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والشبكات والأمن السيبراني، في جامعة جدارا.



كما أدرج المجلس الجامعة العربية المفتوحة في الإطار الأردني للمؤهلات.

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