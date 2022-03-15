قرار حكومي عاجل بشأن دوام الموظفين يوم غد الاربعاء



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر حكومي انه الحكومة قررت تأخير بدء دوام الأربعاء في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية. يوم غد الاربعاء .



المصدر اكد لموقع الوكيل الاخباري ان هناك قرار بالتأخير ولكن دون تحديد ساعة معينة للدوام ، حيث سيتم الاعلان عن هذا الامر خلال الساعات القادمة .



ووفق المصدر أن التأخير بسبب الأحوال الجوية السائدة خاصة مع تشكل الانجماد والجليد على طرق المملكة الليلة حتى صباح يوم الأربعاء.

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