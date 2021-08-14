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السبت، 14-08-2021 01:45 م

قرض بـ 70 مليون دولار للاردن لتخفيف تداعيات كورونا

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الوكيل الإخباري- وقّع صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، اتفاقية قرض بقيمة 70.5 مليون دولار مع الأردن للمساعدة في تخفيف الآثار والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا المستجد.اضافة اعلان


وأوضح بيان صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أن القرض يدعم مشروع الحكومة لخلق فرص عمل جديدة، بواقع نحو 14 ألف فرصة عمل في قطاعي السياحة والغابات، وتوظيف خريجين جدد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة التوظيف في مختلف مؤسسات الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام "أوفيد" حرص الصندوق على دعم جهود الحكومة لخلق فرص عمل بالقطاعات الرئيسة والمساعدة في زيادة المرونة الاقتصادية. لافتا إلى أهمية خلق فرص العمل للشباب مع تعافي الأردن من تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح البيان أن القرض يأتي في إطار التزام الصندوق بتخصيص مبلغ مليار دولار لتوفير المساعدات إلى الدول النامية على مستوى العالم، لتخفيف تداعيات وباء كورونا المستجد.

وتجدر الإشارة إلى أن "أوفيد" خصص أكثر من 322 مليون دولار، لدعم عمليات التمويل العام والخاص والتجاري التي تساعد في تعزيز قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والزراعة في الأردن.

 




 

 


 

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