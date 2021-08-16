الإثنين 16-08-2021
الوكيل الاخباري

وزارة التربية تعلن عن طريقة جديدة للحصول على نتائج التوجيهي

هل أسهم الرئيس الأمريكي السابق نيكسون في ظهور العملات المشفرة؟

%60.8 نسبة النجاح في امتحان التوجيهي

وزير التربية : وضعنا تصورات لهيكلة امتحانات التوجيهي

دعوة للالتزام بالإجراءات الوقائية إثر كورونا تزامنا مع إعلان نتائج التوجيهي

التعليم العالي لـ الوكيل: استقبال طلبات القبول الموحد خلال 48 ساعة

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

أسعار الذهب الاثنين 16/8/2021

وفيات الاثنين 16/8/2021

كهرباء اربد تلغي الفصل المبرمج لتزامنه مع نتائج التوجيهي اليوم

الإثنين، 16-08-2021 08:58 ص

كهرباء اربد تلغي الفصل المبرمج لتزامنه مع نتائج التوجيهي اليوم

820211521583576978589


الوكيل الاخباري- ألغت شركة كهرباء اربد أعمال الفصل المبرمج للتيار الكهربائي التي كان مقرراً تنفيذها اليوم الاثنين حتى إشعار آخر، لتزامنها مع اعلان نتائج الثانوية العامة.

اضافة اعلان


وكانت الشركة أعلنت عن أعمال فصل مبرمج تقتضيها مشاريع التوسعة والصيانة في مناطق محدودة في محافظتي عجلون والمفرق ولواء الرمثا.


وقال مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي في تصريح اليوم، انه جرى الإيعاز للفرق الفنية وقف أي أعمال او تنفيذ مشاريع تتطلب فصلاً للتيار الكهربائي، لتمكين الطلبة وأسرهم من الاحتفاء بالنتائج، مؤكداً الجاهزية للتعامل مع أي طارئ على صعيد الأعطال لإدامة التيار الكهربائي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60adb7c5-81d2-40dc-8e54-004a7b2a9c1a

وزارة التربية تعلن عن طريقة جديدة للحصول على نتائج التوجيهي

6a9a765a-f91b-4ff0-8c9f-7731ad4f6e37

أوائل المملكة في التوجيهي -أسماء

هلا

%60.8 نسبة النجاح في امتحان التوجيهي

534a3c85-5a8c-4fff-9813-d37528ec1f6a

وزير التربية : وضعنا تصورات لهيكلة امتحانات التوجيهي

10202011123652514969117

التعليم العالي لـ الوكيل: استقبال طلبات القبول الموحد خلال 48 ساعة

8202111125259407312585

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

أخبار متعلقة
وزارة-التربية-كلمة-الاردن-1-780x470-1

التربية تتابع عطل رابط نتائج التوجيهي

820211512397415721443

وزير التربية يعقد مؤتمرا صحافيا الساعة العاشرة صباحا

وزير التربية

وزير التربية: تحديد ساعة إعلان نتائج التوجيهي مساء الأحد

وزارة التربية والتعليم

التربية : تفعيل رابط نتائج التوجيهي الساعة العاشرة صباح غد - رابط

أبو قديس 2

التربية : نتائج التوجيهي صباح الاثنين المقبل

التربية والتعليم

ترجيح تحديد موعد إعلان نتائج التوجيهي اليوم