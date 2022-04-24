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الأحد، 24-04-2022 02:13 م

كيف يتم احتساب تعويض الدفعة الواحدة لمن يرغب بسحب اشتراكات الضمان ؟

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الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي آلية احتساب تعويض الدفعة الواحدة ( ضمانات المؤمن عليهم) بعد أن يستوفي شروط وحالات الصرف المعتمدة. اضافة اعلان


وقالت المؤسسة، وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" إنه يُحسب تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو المستحقين عنه على أن يتم ضرب عدد الاشتراكات في 15% من متوسط الأجر الشهري لآخر 24 اشتراكاً. 

وأشارت إلى أن ذلك يتم إذا كان عدد الاشتراكات أكبر أو يساوي 24 اشتراكاً، أو أن يكون عدد الاشتراكات مضروباً في 15% من متوسط الأجر الشهري لعدد الاشتراكات اذا كان عدد الاشتراكات أقل من 24. 

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