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السبت، 24-09-2022 02:01 م

لا طلبات ترشح لغرفة صناعة إربد حتى الآن

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الوكيل الإخباري- تظهر خريطة الترشح لانتخابات غرف الصناعة عدم وجود مرشحين في غرفة صناعة إربد منذ فتح باب الترشح ولغاية نهاية دوام غرف الصناعة يوم الجمعة، وما زال باب الترشح مفتوحا لغاية الساعة الثانية من يوم الأربعاء الموافق 28 أيلول 2022.

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كما يظهر أن نسبة ترشح الإناث مقارنة بالذكور "ضئيلة" حيث ترشح حتى ذات الفترة 53 مرشحا منهم فقط 3 إناث.

 

وبلغ عدد المرشحين لانتخابات غرف الصناعة حتى نهاية دوام غرف الصناعة ليوم الجمعة 53 مرشحا منهم 3 إناث، وفق ما صرح به الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة.

وترشح عن غرفة صناعة عمان لعضوية مجلس الإدارة 18 مرشحا فيما ترشح كممثل قطاع عنها 16 مرشحا، وفق الرواشدة.

 

وبين الرواشدة أنه ترشح عن غرفة صناعة الزرقاء لعضوية مجلس الإدارة 17 مرشحا فيما ترشح كممثل قطاع مرشحان اثنان فقط، بينما غرفة صناعة إربد لم تشهد ترشحا سواء لعضو مجلس الإدارة أو ممثل القطاع الصناعي.

 

أعلنت الهيئة عن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022، وفقا لأحكام نظام غرف الصناعة رقم ( 56 ) لسنة 2005، وتعديلاته، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.


 




 

 


 

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