لا وقف لأي نوع من المطاعيم في الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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أعلنت وزارة الصحة، وفاة شخص يبلغ من العمر 66 عاما، الأحد، في مركز تطعيم الجامعة الأردنية، مؤكدة أنه "في الوقت الحالي لا يمكن تحديد السبب المباشر للوفاة أو أي ربط بين الوفاة وتلقيه مطعوم كورونا".وأضافت في بيان: "تدل المعلومات الأولية أن المتوفى حصل على الجرعة الأولى من مطعوم استرازينيكا بتاريخ 4/4/2021 وأن موعد الجرعة الثانية بتاريخ 27/6/2021 بعد 12 أسبوعا من الجرعة الأولى، وحدثت الوفاة بعد حوالي عشرة دقائق من تلقي الجرعة الثانية وأن المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة".بدوره اكد مصدر في الوزارة انه لا توقيف لاي نوع من انواع المطاعيم لا بشكل مؤقت او دائم جراء حالة الوفاة .