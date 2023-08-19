لتجنب الوقوع بسوء الاختيار .. خطوات هامة لناجحي التوجيهي قبل اختيار التخصص الجامعي

الوكيل الإخباري- لتجنب الخطأ الذي يرتكبه عدد كبير من الطلاب سنوياً والذي يتسبب لاحقاً بالوقوع بما يسمى (سوء الإختيار)، وهو ان الطالب قام باختيار تخصصات وجامعات لا تتناسب مع معدله .



وجه خبراء ومختصون بالاستشارة الاكاديمية الطلاب الى الدخول الى موقع وحدة تنسيق القبول الموحد ثم الضغط على "مرحلة البكالوريوس"، ثم على خانة "تخصصات الجامعات"، والابقاء على خيار "اختر الجامعة" الجميع (إلا إذا في حالة الرغبة باستثناء احد الجامعات نهائياً )، ثم تعبئة خيار "اختر فرع الثانوية".



ثم الضغط على "اظهار خيارات الفلترة"، ثم "فلترة التخصصات" ، ثم تعبئة معدلك بالتوجيهي وباقي البيانات، واضغط على "إظهار تصنيف ديوان الخدمة" بحال الرغبة بمعرفة وضع هذا التخصص بسوق العمل.



من الخيارات الظاهرة، أكتب على ورقة بيضاء كل تخصص إنت ترغب بدراسته وبأي جامعة، بحيث يكون أول خيار هو أكثر خيار ترغب بدراسته وبالجامعة المناسبة ثم تعبئة الخيارات الاخرى .



وهكذا يكون الطالب جاهز للتقديم عند اتاحة التسجيل من خلال البطاقة وتعبئة التخصصات.

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