الخميس 2025-06-19 03:00 م
 

طلبة الثانوية: امتحان التربية الإسلامية "من سهل إلى متوسط"

جانب من المقابلات مع الطلبة
جانب من المقابلات مع الطلبة
 
الخميس، 19-06-2025 01:43 م
الوكيل الإخباري-   عبّر عدد من طلاب الثانوية العامة (التوجيهي)، اليوم الخميس، عن ارتياحهم النسبي عقب خروجهم من امتحان التربية الإسلامية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مجملها "من مستوى سهل إلى متوسط" وان الأسئلة جميعها من المنهاج المطلوب.اضافة اعلان


وأشار الطلبة في مقابلات لعدسة "الوكيل الإخباري" بأن الوقت كان كافيًا للإجابة والمراجعة، وأن الامتحان راعى الفروق الفردية بين الطلبة، في حين أعرب آخرون عن أملهم بأن تكون بداية إيجابية لبقية الامتحانات القادمة، وسط دعوات باستمرار هذا النمط في بقية المواد.
 
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