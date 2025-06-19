طلبة الثانوية: امتحان التربية الإسلامية "من سهل إلى متوسط"

وأشار الطلبة في مقابلات لعدسة "الوكيل الإخباري" بأن الوقت كان كافيًا للإجابة والمراجعة، وأن الامتحان راعى الفروق الفردية بين الطلبة، في حين أعرب آخرون عن أملهم بأن تكون بداية إيجابية لبقية الامتحانات القادمة، وسط دعوات باستمرار هذا النمط في بقية المواد.
آراء طلبة التوجيهي بامتحان مبحث التربية الاسلامية#عدسة_الوكيل #سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/EwmswgRZaF— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 19, 2025
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