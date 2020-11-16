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الإثنين، 16-11-2020 09:35 ص

لجنة الأوبئة: أثر المخالطة خلال الانتخابات يظهر اليوم

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الوكيل الإخباري - رجح عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور بسام حجاوي أن لا تتضاعف اعداد اصابات كورونا في الأردن بسبب الاختلاط الكبير بين المواطنين الحاصل عقب الانتخابات النيابية.

وقال حجاوي في تصريحات صحفية، إنه عمليا يجب أن يظهر أثر مخالطة الانتخابات بدءا من اليوم، "لكنني لا اتوقع أن تنعكس الأمور كثيرا لأن الناس ملتزمون بالكمامات والاجراءات الوقائية".

وأضاف أن ارقام الاصابات التي تزداد أكثر من 50% منها دون اعراض وتبقى في المنازل، و20% منها باعراض خفيفة، و5-6% فقط تدخل المستشفيات، وفي المقابل هناك حالات خروج مقابلها اضافة الى الوفيات، وبالتالي المستشفيات ما زالت قادرة، خاصة مع الاجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة من خلال ادخال مستشفيات جديدة من القطاع الخاص الى منظومتها.

وأكد أن النظام الصحي الأردني مرن، ويستطيع التعامل مع الوضع، متمنيا أن لا يشكل ضغط على الكوادر الطبية والصحية.

 




 

 


 

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