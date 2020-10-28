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الأربعاء، 28-10-2020 10:14 ص

لجنة تحقيق بوزارة التنمية الاجتماعية خاصة بالانتخابات

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الوكيل الاخباري- شكل وزير التنمية الاجتماعية، ايمن المفلح ، لجنة للتحقق والتأكد من تقيد الجمعيات الخيرية باحكام المادة 3 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته .

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وأكد المفلح في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه على عدم القيام او السماح بالدعاية الانتخابية لصالح او ضد اي من المرشحين او القوائم المرشحة للانتخابات من خلال الجمعيات او كوادرها او متطوعيها او مبانيها او مواقعها الالكترونية او صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي او اي من موجوداتها.


وبين في كتاب وجهه الى اللجنة المشكلة برئاسة مساعد امين عام وزارة التنمية الاجتماعية للادارة والتطوير/ المستشار القانوني للوزارة ، وعضوية مدراء مديريات الجمعيات والرقابة الداخلية والاتصال وضابط ارتباط الهيئة المستقلة للانتخابات لدى الوزارة ، على التأكد من حيادية موظفي الوزارة في العملية الانتخابية ودراسة التقارير او الشكاوى الواردة بهذا الخصوص واجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين .


ويأتي تشكيل اللجنة نظرا لمقتضيات العمل وحفاظا على نزاهة العملية الانتخابية وضمان حياديتها وسندا لاحكام المادة (18/ب) من قانون الجمعيات الخيرية رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته.


 




 

 


 

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