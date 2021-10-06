الأربعاء 06-10-2021
الوكيل الاخباري

الحريات النيابية تناقش حجز شهادات جامعيين من ذوي الاحتياجات

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الخميس

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

ارتفاع أسعار النفط عالميا

اجتماع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن وثائق مسربة من فيسبوك

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا بوباء كورونا

حادث تصادم بين 4 مركبات على شارع المية

المعونة لـ الوكيل: جميع المستفيدين من تكافل 3 سيحصلون عليه خلال ساعات

أسعار الذهب الأربعاء 6/10/2021

التربية لـ برنامج الوكيل: مستحقات معلمي الإضافي خلال أيام

الأربعاء، 06-10-2021 08:33 ص

لجنة فنية لدراسة مقترحات لدعم الأنشطة الصناعية

9202129153721535986865


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إنها شكلت لجنة فنية بعضوية الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتدارس السيناريوهات المقترحة لدعم الأنشطة الصناعية وتعظيم الاستفادة من برامج الدعم المقدمة لخدمة شريحة أوسع من الصناعيين وتمكينهم من تطوير المنتج الصناعي وتعزيز نفاذه إلى الأسواق الخارجية.

اضافة اعلان


وأشارت الوزارة إلى أنه جرى عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية بمشاركة ممثل عن غرفة صناعة الأردن للخروج بنظام بديل يخدم المصلحة الوطنية وبما لا يتعارض مع التزامات الأردن في إطار منظمة التجارة العالمية.


وأكدت ان المناقشات ما تزال قائمة في إطار اللجنة ولم يتم التوصل إلى صيغة نهائية لبرنامج الدعم المقترح.


وأضافت أنه في إطار تنفيذها لبرنامج أولويات الحكومة نحو تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والتصديرية، تعمل الوزارة على عدة مشاريع من ضمنها إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة المحلية.


وأوضحت ان ذلك يتطلب مراجعة نظام دعم وتحفيز الأنشطة الصناعية الحالي، لا سيما مع ورود عدد من الشكاوى من الشركات الصناعية حول صعوبة تحقيق الاشتراطات الواردة في برنامج الدعم الحالي.


وأوضحت أن عدد الشركات المستفيدة من برنامج دعم صادرات القطاع الصناعي الحالي بلغ 22 شركة صناعية فقط وذلك عن صادرات عام 2019 وبمبلغ إجمالي بلغ خمسة ملايين دينار أردني، وذلك في قطاعات الهندسة الكيماوية، الصناعات البلاستيكية، منتجات البحر الميت والاسمنت، حيث يوجد حالياً 60 طلبا قيد الدراسة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020215113344173486132

المعونة لـ الوكيل: جميع المستفيدين من تكافل 3 سيحصلون عليه خلال ساعات

ed6f7f28-9b15-435f-bc95-8b0b4e4e1733

سلطة العقبة: إطلاق الخطة الاستراتيجة والمخطط التنموي قريبا

1020215211339334242997

قطاع التخليص يطالب بإدراجه في استدامة

7202123135423526860777

بحث تفاصيل تزويد لبنان بالغاز المصري في المملكة اليوم

الوكيل لقاح

مراكز إعطاء لقاح كورونا اليوم الأربعاء

9202119195958695157840

اختتام دورة عن مهارات الحياة بمركز شابات الطيبة

أخبار متعلقة
حدود جابر

غرفة تجارة الأردن: فتح حدود جابر ينشّط حركتي التجارة والتصدير

920202713447686668082

وزير الاعلام يتحدث عن حظر التجول وفتح القطاعات

شاحنات

نقابة الشاحنات: إعفاء الناقلين متلقي اللقاح من فحص كورونا

1 (18)

بريطانيا تلغي تحذير السفر إلى الأردن

8202114134949943977958

مطالبة بإعفاء المزارعين من القروض

920212154352204712794

أسترازينيكا : نتعاون مع الأردن للقضاء على الجائحة