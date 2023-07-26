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الأربعاء، 26-07-2023 06:37 م

لقاء تشاوري حول تعزيز دور الجمعيات في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية

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الوكيل الإخباري - تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى افتتح أمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز مندوبا عنها سلسلة المشاورات الخاصة بتعزيز دور الجمعيات في خدمات الحماية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فورد وبدعم من اليونيسف لتحقيق التوجهات الحكومية والمواءمة مع مسارات التحديث الثلاث وتحقيقاً لأولويات الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والأولويات الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية والمضي قدماً في التحول الرقمي والإلكتروني.اضافة اعلان


وأكد المغاريز على أهمية استخدام التقنية الالكترونية في التواصل مع الجمعيات، منوها الى ضرورة تصنيف الجمعيات حسب فعاليتها في تحقيق أهدافها وخدمة المجتمع المحلي.

ودعا الى ضرورة ان يكون هناك برنامج الكتروني ذو ديمومة واستمرارية، موضحا اننا نعمل مع الشركاء لتبادل المعلومات بما يخدم اليات عمل الجمعيات.

وتم خلال الجلسة بيان دور الوزارة في الإشراف ودعم الجمعيات، كما قدم المغاريز عرض عام حول بيانات سجل الجمعيات الحالي وما تشمله، مبينا دور الجمعيات في بناء هذه القاعدة.

كما تم التطرق إلى وجود تفاوت بين المشاريع، في حين لا يوجد أداة قياس لأثر هذه المشاريع على أرض الواقع، لذا كان من الأهمية بمكان وجود تصنيف فني للجمعيات ومدى جودتها.

وقدم رئيس قسم التدقيق المالي عرضا لآليات المتابعة والتقييم الحالية المنفذة في الوزارة.

وسيتم من خلال انجاز آلية تصنيف الجمعيات تسهيل عملية اختيار الجمعيات كون مؤسسات المجتمع المدني هي الذراع في الميدان، وإيجاد بيئة محفزة لتحسين وضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات.

وفي الختام تم استعراض أهم المؤشرات والمعايير للتصنيف والتقييم عالمياً عبر أفضل الممارسات من خلال اليونيسف.

 




 

 


 

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