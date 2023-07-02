الأحد 02-07-2023
الوكيل الاخباري

طهران توقف عملية إرسال سفيرها إلى السويد في الوقت الراهن

جسـر المـلك حسين يتعامل مع (69) ألف مسافر خلال عطلة العيد

استغلوا ظروفه المالية.. عقوبات مشددة بحق 7 أشخاص ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر في الزرقاء

العراق: مقتل عدد من الإرهابيين بقصف جوي

الزراعة: تصدير 130 ألف رأس من الأغنام الحية خلال أسبوعين

فرص عمل للأردنيين في قطر

الخارجية الفلسطينية تحذر من تجاهل المجتمع الدولي للاقتحامات اليومية للأقصى

الضمان الاجتماعي يحذر هؤلاء : ادفعوا لتجنب الغرامات

مدفيديف: أوكرانيا كيان وهمي لا وجود له

الامن العام : حملة أمنية موسّعة في الزرقاء

الأحد، 02-07-2023 02:10 م

استغلوا ظروفه المالية.. عقوبات مشددة بحق 7 أشخاص ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر في الزرقاء

a3a0f9f8-1646321297100132700


الوكيل الإخباري - دانت محكمة جنايات الرصيفة بمحافظة الزرقاء، 7 أشخاص بعد ثبوت ارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر بالاشتراك، وقررت وضع كل واحد منهم بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات.

اضافة اعلان


وغرمت المحكمة المدانين مبلغا ماليا قيمته 35 ألف دينار، وبواقع 5 آلاف دينار لكل واحد منهم، وسيكون القرار نافذا في الحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.


وبين قرار التجريم الذي صدر وجاهيا، أن المدانين استقطبوا المشتكي واستغلوا ظروفه المادية وحاجته لمبلغ مالي من أجل إجراء عملية جراحية لابنته التي تعاني من مرض غضروفي في ركبتها، واتفقوا معه على بيع إحدى كليتيه، ونقلوه إلى تركيا وتأمينه بالإقامة، ثم أخذوه إلى المستشفى، وجرت بعد ذلك الملاحقة وتحويل القضية إلى المحكمة.


وتشير المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر لسنة 2009 إلى أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار كل من باع شخصا لم يكمل 18 عاما، أو ارتكب جرائم الاتجار بالبشر التي نص عليها القانون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_06_20_11_30_05

جسـر المـلك حسين يتعامل مع (69) ألف مسافر خلال عطلة العيد

خروف

الزراعة: تصدير 130 ألف رأس من الأغنام الحية خلال أسبوعين

pic_33927

فرص عمل للأردنيين في قطر

4444

الضمان الاجتماعي يحذر هؤلاء : ادفعوا لتجنب الغرامات

ليلى موقع

بسبب كرة قدم .. صعقة كهربائية تصيب طفل اردني وتضعه بحالة حرجة -صورة

مديرية الامن العام

الامن العام : حملة أمنية موسّعة في الزرقاء

أخبار متعلقة
1687699055900

تراجع الحركة الشرائية في أسواق الزرقاء

1684698002286

بيئة الزرقاء تغلق 12 منشأة مخالفة

1686916963196

انطلاق فعاليات المعسكر الكشفي البيئي في الزرقاء

WhatsApp Image 2023-06-14 at 3.30.53 PM

بني مصطفى: صندوق المعونة يهدف إلى تمكين الأسر المنتفعة

1397031719114140714352884

حملة رش لأشجار الرمان في الأزرق

image - 2023-06-04T133518.422

الخصاونة يفتتح جلسة الوزراء بتهنئة الملك بزفاف ولي العهد