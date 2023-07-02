البحث الجنائي ينشر تحذيرات وإرشادات لتجنب تعرض المركبات للسرقة

الوكيل الإخباري

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- نشرت إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام، اليوم الأحد، تحذيرات وإرشادات لتجنب تعرض المركبات لخطر السرقة.وجاء في المنشور ضمن مساعي مديرية الأمن العام/ ادارة البحث الجنائي لتعزيز فكرة الأمن الشامل وحرصاً على سلامة الأفراد والممتلكات.وتاليا ما نشرته الإدارة عبر صفحتها في موقع الفيسبوك:أخي المواطن أختي المواطنة:تسعى مديرية الأمن العام/ ادارة البحث الجنائي دوماً على تعزيز فكرة الأمن الشامل وحرصاً منا على سلامتك وسلامة ممتلكاتك نضع بين يديك الإرشادات التالية لتجنب تعرض مركبتك لخطر سرقتها أو سرقة محتوياتها:1. التأكد من سلامة أبواب السيارة والاقفال الخاصة بها وكذلك زجاج النوافذ.2. تزويد السيارة بجهاز إنذار ينطلق عند محاولة فتح الأبواب أو كسر الزجاج كما يفضل تجهيز السيارة بمفتاح يفصل الدائرة الكهربائية بالسيارة، على ان يركب في مكان لا يعرفه الا مالكها.3. عدم مغادرة السيارة الا بعد التأكد من غلق جميع الابواب والنوافذ وصندوق الامتعة وغطاء الموتور والسقف المتحرك.4. عدم ترك مفتاح التشغيل داخلها أو تركها تدور لأي سبب كشراء بعض الحاجات أو التحدث مع شخص للحظة فلا تظن انك أسرع من السارق إلى سيارتك.5. عدم ترك مستندات السيارة أو رخصة الاقتناء داخلها لأن ذلك قد يساعد اللص على تزويرها وبيع السيارة بعد تغيير معالمها.6. عدم ترك أشياء ثمينة أو متعلقات أو حقائب صغيرة ولو لم تحتوي على أشياء ثمينة لأن ذلك قد يغري بكسر زجاج السيارة وسرقتها.7. في حالة إيقاف السيارة في الطريق العام يجب اختيار مكان مفتوح ذي إضاءة جيدة، وعدم تركها في الأماكن الخالية أو غير المأهولة لأن اللص يفضل ارتكاب جرائمه في مثل هذه الأماكن.8. عدم ترك المفاتيح الاحتياطية داخل السيارة.9. عدم تسليم مفتاح السيارة لأي شخص لا تعرفه.10. التأكد من هوية أي شخص قد تضطر لاصطحابه معك في سيارتك فهناك حالات سرقة سيارات حصلت بسبب طيبة السائق.11. تجنب الإعلانات المشبوهة التي يدعي أصحابها بأنهم مهتمون بشراء المركبات ولا تقم باعطئها لأحد منهم لتجربتها اذا لم تكن واثقاً منه.12. عند تعرضك لأي حدث طارئ مثل حادثة صدم أو إلقاء أي جسم غريب على مركبتك قم بإيقاف مركبتك بشكل امن وإغلاقها بعد النزول منها حتى لا تعطي الفرصه لمفتعلي هذه الحوادث من اجل مغافلتك وسرقة مركبتك.وأهابت ادارة البحث الجنائي بالمواطنين في جميع الأحوال وعند تعرض مركبة أحدهم لا قدر الله للسرقة، بضرورة الإبلاغ فورا عبر الهاتف إلى مركز القيادة والسيطرة على الرقم المجاني 911 أو أرقام عمليات النجدة في كافة مديريات الشرطة 191 ومراجعة أقرب مركز أمني لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعميم عن المركبة إخلاءا للمسؤولية في حال استخدامها من قبل السارق بشكل مخالف للقانون وتسريعا في عملية العثور عليها.