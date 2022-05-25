لماذا ذرفت دموع الملك خلال الاحتفال بعيد الاستقلال ؟ - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تأثر جلالة الملك عبد الله الثاني بقصة شاب اردني خلال مراسم الاحتفال بعيد الاستقلال في قصر الحسينية المصادف اليوم الأربعاء.



وخلال الفيديو المباشر للاحتفال لم يتمالك جلالة الملك دموعه خلال حديث الشاب علي شجراوي عن قصة كفاحه .



وتطرق الشاب لقصة تظهر تواضع الملك خلال رحلة إلى وادي رم أجلسه فيها مكانه بينما هو اكتفى بالجلوس أرضا .



وقال الشاب انه عانى الفقر قبل ان يحظى بفرصة تعليمية في اكاديمية كينغر اكاديمي من خلال منحة تفوق .



هذا وقد وصل جلالة الملك عبدالله الثاني مساء اليوم محاطا بالموكب الاحمر إلى قصر الحسينية حيث تقام فعالية الاحتفال بعيد الاستقلال الـ76.

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