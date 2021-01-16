السبت 16-01-2021
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السبت، 16-01-2021 03:20 م

مؤسسة الضمان الاجتماعي تمدد فترة التقديم لبرنامج استدامة

الضمان الاجتماعي


الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزهـا الإعلامي عن تمديد موعد استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة عن شهر كانون أول 12/2020 حتى نهاية يوم الاربعاء الموافق 20 من الشهر الحالي.

وبينت المؤسسة أن قرار التمديد جاء استجابة لمطالبات العديد من القطاعات الراغبة في الاستفادة من البرنامج، وأوضحت المؤسسة أن عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج لغاية تاريخه بلغ (3,389) يعمل بها نحو (64) ألف عامل، وأنها ستبدأ باستقبال طلبات الاستفادة من البرنامج عن شهر كانون ثاني الحالي اعتباراً من 21 من الشهر الجاري. 

كما تؤكد المؤسسة على العاملين المستفيدين من برامج المؤسسة بما في ذلك برنامج استدامة ضرورة الاسراع بإرسال أرقام حساباتهم البنكية (IBAN) من خلال البنوك المعتمدة لهذه الخدمة والقنوات المعتمدة لديها، وذلك لتمكين المؤسسة من تحويل مستحقاتهم لحساباتهم البنكية، وأشـارت إلى أن عدد البنوك المشتركة في هذه الخدمة وصل لغاية الآن إلى (15) بنكا . 

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وفي هذا المجال أشارت المؤسسة أن الخدمة التي استحدثتها بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك التجارية وهي الخدمة الأولى من نوعها في المملكة جاءت لتسهيل إجراءات صرف المبالغ لمستحقيها، وتعزيز موثوقية التحويلات المصرفية وتوسيع نطاق الاشتمال المالي، مبينة أن عدد أرقام الحسابات البنكية الواردة للمؤسسة حتى اليوم بلغ نحو (100) ألف حساب وبمعدل (4) حسابات كل دقيقة.


 




 

 


 

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